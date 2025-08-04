Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Продажу алкоголя во дворах домов запретят с 1 сентября в Подмосковье

С 1 сентября в Подмосковье вступит в силу запрет на продажу алкоголя во дворах жилых домов, сообщает региональный парламент.

С 1 сентября в Подмосковье вступит в силу запрет на продажу алкоголя во дворах жилых домов, сообщает региональный парламент. Новый закон, принятый в весеннюю сессию Мособлдумы, устанавливает новые правила торговли спиртным в магазинах и заведениях общепита. Об этом пишет РИА Новости.

Теперь лицензии на розничную продажу алкоголя смогут получить только магазины с входом со стороны улицы, расположенным не дальше 30 метров от края дороги. Уже выданные лицензии останутся действительными до окончания срока. При этом ограничения не распространяются на пристроенные и встроенно-пристроенные помещения.

Запрет введён для снижения уровня шума, мусора и конфликтов, связанных с распитием спиртного у входов в магазины, что вызывает беспокойство жителей. Особенно остро стоит проблема близости точек продажи алкоголя к детским площадкам.

Кроме того, новые нормы коснутся и объектов общепита: продажа алкоголя в кафе, барах и других заведениях, расположенных в многоквартирных домах, будет запрещена с 23:00 до 08:00, за исключением ресторанов.

В целях предотвращения появления псевдокафе в освободившихся помещениях уже принят законопроект, ограничивающий время продажи алкоголя в таких заведениях до двух часов в день — с 13:00 до 15:00. Его рассмотрение продолжится осенью.