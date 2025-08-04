Продажу алкоголя во дворах домов запретят с 1 сентября в Подмосковье

Теперь лицензии на розничную продажу алкоголя смогут получить только магазины с входом со стороны улицы, расположенным не дальше 30 метров от края дороги. Уже выданные лицензии останутся действительными до окончания срока. При этом ограничения не распространяются на пристроенные и встроенно-пристроенные помещения.