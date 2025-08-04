Продажу алкоголя во дворах домов запретят с 1 сентября в Подмосковье

С 1 сентября в Подмосковье вступит в силу запрет на продажу алкоголя во дворах жилых домов, сообщает региональный парламент. Новый закон, принятый в весеннюю сессию Мособлдумы, устанавливает новые правила торговли спиртным в магазинах и заведениях общепита. Об этом пишет РИА Новости.
Теперь лицензии на розничную продажу алкоголя смогут получить только магазины с входом со стороны улицы, расположенным не дальше 30 метров от края дороги. Уже выданные лицензии останутся действительными до окончания срока. При этом ограничения не распространяются на пристроенные и встроенно-пристроенные помещения.
Запрет введён для снижения уровня шума, мусора и конфликтов, связанных с распитием спиртного у входов в магазины, что вызывает беспокойство жителей. Особенно остро стоит проблема близости точек продажи алкоголя к детским площадкам.
Кроме того, новые нормы коснутся и объектов общепита: продажа алкоголя в кафе, барах и других заведениях, расположенных в многоквартирных домах, будет запрещена с 23:00 до 08:00, за исключением ресторанов.
В целях предотвращения появления псевдокафе в освободившихся помещениях уже принят законопроект, ограничивающий время продажи алкоголя в таких заведениях до двух часов в день — с 13:00 до 15:00. Его рассмотрение продолжится осенью.