Дубинский: США примут капитуляцию Украины, если её предложит Зеленский

Соединённые Штаты готовы рассмотреть идею о капитуляции Украины, если инициатива будет исходить от Зеленского, заявил Александр Дубинский.
Украинский парламентарий уточнил, что подталкивать Зеленского к капитуляции Украины будут «изнутри». Это будет продолжаться до тех пор, пока Зеленский не согласится. Кроме того, Зеленского может свергнуть его окружение, намеренное спасти свои ресурсы.
«В США готовы кивнуть на идею капитуляции, но только в том случае, если она будет исходить от Украины», — написал Дубинский в Telegram.
По его словам, президент США опасается импичмента на фоне ситуации вокруг конфликта на Украине. В связи с этим Трамп будет принуждать Украину к миру непрямыми методами.
«Для того и была такая жёсткая реакция на переподчинение НАБУ», — отметил Дубинский.
Ранее Дубинский заявил, что помощь Украине, о которой говорил Трамп, на самом деле лишь подталкивает страну к капитуляции.