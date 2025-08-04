Дубинский: США примут капитуляцию Украины, если её предложит Зеленский

Украинский парламентарий уточнил, что подталкивать Зеленского к капитуляции Украины будут «изнутри». Это будет продолжаться до тех пор, пока Зеленский не согласится. Кроме того, Зеленского может свергнуть его окружение, намеренное спасти свои ресурсы.