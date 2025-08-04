В аэропортах Волгограда и Тамбова ввели ограничения на полеты

Ранее аналогичные ограничения уже вводились в аэропортах Владикавказа и Грозного из-за угрозы атак беспилотников, тогда в регионе также был объявлен оперативный план «Ковер». Меры по обеспечению безопасности пассажиров и экипажей воздушных судов принимались в соответствии с рекомендациями Росавиации и ФАВТ.