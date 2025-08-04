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Аэропорты Волгограда и Тамбова ограничили на работу из-за опасности атаки БПЛА

В ночь на 4 августа временные ограничения ввели в аэропортах Волгограда и Тамбова.

Источник: Комсомольская правда

Ночью 4 августа беспилотники ВСУ вновь нацелились на российские регионы. В связи с этим в аэропортах Волгограда и Тамбова ввели временные ограничения на полеты. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Как уточняется, ограничения действуют на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Самолеты не смогут приземляться в указанных аэропортах до момента снятия мер безопасности.

«Аэропорты ВОЛГОГРАД и ТАМБОВ — ВВЕДЕНЫ временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — отмечается в сообщении Росавиации.

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