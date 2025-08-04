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Умерла Лони Андерсон, актриса из сериала «Радио Цинциннати»

Лони Андерсон умерла в возрасте 79 лет.

Источник: Комсомольская правда

Умерла Лони Андерсон, известная по комедийному сериалу «Радио Цинциннати» американская актриса. Ее не стало в возрасте 79 лет, сообщает журнал Hollywood Reporter со ссылкой на журналиста Шерил Кэган. Известно, что артистка скончалась после продолжительной тяжелой болезни.

«Андерсон, которая сыграла роль проницательного секретаря радиостанции Дженнифер Марлоу, скончалась в воскресенье. Ей было 79 лет», — говорится в материале.

За роль в комедийном сериале Андерсон была награждена двумя премиями «Эмми» и тремя «Золотыми глобусами». Артистка также снялась в фильмах «История Джейн Мэнсфилд» с Арнольдом Шварценеггером и «Невероятный Халк».

Как KP.RU писал ранее, умер Леонардо «Флако» Хименес, музыкант и участник группы The Rolling Stones. Артист ушел из жизни в окружении близких людей через несколько месяцев после того, как его доставили в больницу из-за резкого ухудшения самочувствия.