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В Братске мужчину оштрафовали за незаконный запуск квадрокоптера

Мужчина запускал дрон в мае и июне 2025 года.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Братском районе правоохранители выявили факт несанкционированного использования беспилотного воздушного судна. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, местный житель в мае и июне этого года осуществлял полеты квадрокоптера в поселке Прибрежный без соблюдения установленных правил.

— Он осуществил запуск не поставленного на учет в органах Росавиации беспилотного воздушного судна, не уведомив при этом орган обслуживания воздушного движения и не получив разрешение администрации муниципального образования, — пояснили в надзорном ведомстве.

По результатам расследования транспортный прокурор привлек нарушителя к административной ответственности. Суд назначил наказание в виде предупреждения и штрафа в размере 4 тысяч рублей по двум статьям Кодекса об административных правонарушениях.