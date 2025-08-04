В Братске мужчину оштрафовали за незаконный запуск квадрокоптера

В Братском районе правоохранители выявили факт несанкционированного использования беспилотного воздушного судна. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, местный житель в мае и июне этого года осуществлял полеты квадрокоптера в поселке Прибрежный без соблюдения установленных правил.
— Он осуществил запуск не поставленного на учет в органах Росавиации беспилотного воздушного судна, не уведомив при этом орган обслуживания воздушного движения и не получив разрешение администрации муниципального образования, — пояснили в надзорном ведомстве.
По результатам расследования транспортный прокурор привлек нарушителя к административной ответственности. Суд назначил наказание в виде предупреждения и штрафа в размере 4 тысяч рублей по двум статьям Кодекса об административных правонарушениях.