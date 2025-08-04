Пострадавший при нападении льва Олег Зубков пройдет обследование

Хозяин сафари-парка «Тайган» в Крыму Олег Зубков, получивший ранения при нападении льва, сообщил о намерении пройти обследование в клинике Краснодара. Он уточнил, что отправится на лечение в ближайшее время, пишет РИА Новости.
Олег Зубков добавил, что будет обследоваться в том же медучреждении, где лежал после нападения льва. Ему провели операцию врачи Краснодарской краевой клинической больницы № 1.
«Я буду проходить обследование в клинике, где меня лечили, чтобы узнать точное состояние своего здоровья и динамику восстановления», — пояснил хозяин «Тайгана».
Олег Зубков подчеркнул, что еще не оправился от полученных травм. Ему уже сняли бинты, однако владелец сафари-парка пока не вернул былую физическую форму.