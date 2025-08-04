Пострадавший при нападении льва Олег Зубков пройдет обследование

Хозяин сафари-парка «Тайган» в Крыму Олег Зубков, получивший ранения при нападении льва, сообщил о намерении пройти обследование в клинике Краснодара. Он уточнил, что отправится на лечение в ближайшее время, пишет РИА Новости.