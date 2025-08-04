Умерла сыгравшая со Арнольдом Шварценеггером актриса Лони Андерсон

Лони Андерсон родилась 5 августа 1945 года в Сент-Поле (штат Миннесота, США). За участие в комедийном сериале «Радио Цинциннати», где актриса сыграла Дженнифер Марлоу, она была дважды номинирована на премию «Эмми» и трижды на «Золотой глобус».