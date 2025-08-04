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Умерла сыгравшая со Арнольдом Шварценеггером актриса Лони Андерсон

Американская актриса Лони Андерсон скончалась в Лос-Анджелесе после продолжительной болезни.

Источник: Аргументы и факты

Американская актриса Лони Андерсон, сыгравшая вместе с Арнольдом Шварценеггером в фильме «История Джейн Мэнсфилд» (1980), скончалась в возрасте 79 лет, сообщил журнал Hollywood Reporter со ссылкой на публициста Шерил Каган.

Она умерла в Лос-Анджелесе после продолжительной болезни. До своего 80-летия актриса не дожила всего несколько дней.

Лони Андерсон родилась 5 августа 1945 года в Сент-Поле (штат Миннесота, США). За участие в комедийном сериале «Радио Цинциннати», где актриса сыграла Дженнифер Марлоу, она была дважды номинирована на премию «Эмми» и трижды на «Золотой глобус».

Андерсон также снялась в таких фильмах, как «Невероятный Халк» (1978), «Гонщик Строкер» (1983) и «Одинокий парень» (1984). Всего в фильмографии актрисы более 40 проектов.