За смерть получают деньги: Перебежчик рассказал о воровстве и махинациях в ВСУ

Алексей Герасимов придерживался радикальных взглядов ещё во время проживания в РФ. В какой-то момент он сбежал на Украину, однако позднее был передан России в рамках обмена. Сейчас молодой человек содержится в следственном изоляторе, ему грозит до 20 лет лишения свободы по делу о терроризме. Полное интервью с Герасимовым можно прочитать в материале Life.ru.