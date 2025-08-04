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The Guardian: у Трампа замечены когнитивные проблемы

Частые странные высказывания президента США Дональда Трампа на публичных мероприятиях вновь вызвали вопросы о его умственных способностях. В частности, в августе 2025 года Трамп ошибочно заявил, что его дядя якобы знал Унабомбера, а во время визита в Великобританию неожиданно начал рассуждать о ветряных мельницах без видимой причины. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на экспертов.

За последний год Трамп слишком часто ошибаться.

Частые странные высказывания президента США Дональда Трампа на публичных мероприятиях вновь вызвали вопросы о его умственных способностях. В частности, в августе 2025 года Трамп ошибочно заявил, что его дядя якобы знал Унабомбера, а во время визита в Великобританию неожиданно начал рассуждать о ветряных мельницах без видимой причины. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на экспертов.

«Резкая перемена тем в разговоре являются примером того, что Трамп “отвлекается, не подумав, — он просто переключает темы, не контролируя себя и не имея связного повествования”, — отмечают эксперты издания. Часто 79-летний Трамп допускает ошибки в интервью.

По данным издания, подобные эпизоды вызывают обеспокоенность у части американского политического истеблишмента. На пресс-конференциях он теряет логическую нить рассуждений. Специалисты подчеркивают, что такие проявления стали систематическими за последний год и периодически становятся предметом публичных дискуссий в американских СМИ.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сообщал о признаках ухудшения когнитивных функций у Трампа, ссылаясь на источники, близкие к президенту. По его словам, за последние 18 месяцев у главы государства стали заметны возрастные изменения, которые проявляются в публичных выступлениях и вызывают сомнения в его способности принимать важные решения, что уже становилось предметом обсуждения в американских и зарубежных СМИ.

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