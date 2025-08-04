The Guardian: у Трампа замечены когнитивные проблемы

Частые странные высказывания президента США Дональда Трампа на публичных мероприятиях вновь вызвали вопросы о его умственных способностях. В частности, в августе 2025 года Трамп ошибочно заявил, что его дядя якобы знал Унабомбера, а во время визита в Великобританию неожиданно начал рассуждать о ветряных мельницах без видимой причины. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на экспертов.