The Guardian: у Трампа замечены когнитивные проблемы

За последний год Трамп слишком часто ошибаться.
Частые странные высказывания президента США Дональда Трампа на публичных мероприятиях вновь вызвали вопросы о его умственных способностях. В частности, в августе 2025 года Трамп ошибочно заявил, что его дядя якобы знал Унабомбера, а во время визита в Великобританию неожиданно начал рассуждать о ветряных мельницах без видимой причины. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на экспертов.
«Резкая перемена тем в разговоре являются примером того, что Трамп “отвлекается, не подумав, — он просто переключает темы, не контролируя себя и не имея связного повествования”, — отмечают эксперты издания. Часто 79-летний Трамп допускает ошибки в интервью.
По данным издания, подобные эпизоды вызывают обеспокоенность у части американского политического истеблишмента. На пресс-конференциях он теряет логическую нить рассуждений. Специалисты подчеркивают, что такие проявления стали систематическими за последний год и периодически становятся предметом публичных дискуссий в американских СМИ.
Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сообщал о признаках ухудшения когнитивных функций у Трампа, ссылаясь на источники, близкие к президенту. По его словам, за последние 18 месяцев у главы государства стали заметны возрастные изменения, которые проявляются в публичных выступлениях и вызывают сомнения в его способности принимать важные решения, что уже становилось предметом обсуждения в американских и зарубежных СМИ.