Пенсионеры после увольнения получают право на восстановление индексаций

Граждане России имеют возможность существенно повысить размер будущих пенсионных выплат, если примут решение оформить выход на пенсию позднее установленного законодательством возраста. Так, например, в случае переноса выхода на пенсию на два года индивидуальный пенсионный коэффициент увеличивается на 15 процентов, а фиксированная выплата возрастает на 12 процентов. Если же отсрочить оформление пенсии на десять лет, размер ИПК становится выше в 2,32 раза, а фиксированная часть выплаты — в 2,11 раза.