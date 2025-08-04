Опубликован прогноз погоды на 4 августа 2025 года в Красноярске

Прогноз составлен на основе данных Среднесибирского УГМС.
Сегодня в Красноярске ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью синоптики прогнозируют сильный дождь, местами возможны грозы, так что жителям стоит быть осторожными и при возможности оставаться в помещении.
Днем дожди будут кратковременными, но не забудьте взять с собой зонт — осадки не обойдут стороной и в светлое время суток. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 7−12 метров в секунду, что добавит прохлады в воздух.
Температура ночью составит +10,+12°C, а в течение дня ожидается повышение до +17,+19°C. Не забывайте одеваться по погоде и следить за изменениями в атмосфере!