Сапер ВС РФ установил мины, сбил два БПЛА и спас раненого товарища

Специалист инженерно-саперной группы ефрейтор Михаил Харламов, несмотря на постоянную угрозу атак украинских дронов, успешно заминировал дороги к освобожденному населенному пункту, а также обнаружил и обезвредил два беспилотных летательных аппарата противника.
В Минобороны России сообщили, что во время возвращения к месту дислокации группа подверглась атаке двух дронов-камикадзе. Харламов быстро занял позицию для стрельбы и меткими выстрелами уничтожил оба вражеских БПЛА, один из которых взорвался в воздухе неподалеку. В результате взрыва один из военнослужащих получил осколочное ранение, но благодаря оперативной помощи Харламова он был доставлен к месту эвакуации.
Отмечается, что благодаря смелости и профессионализму ефрейтора Харламова удалось повысить обороноспособность ВС РФ в этом районе и предотвратить возможный прорыв вражеской бронетехники. Его действия сыграли важную роль в сдерживании противника и обеспечении безопасности своих товарищей на передовой.
Ранее два сапера погибли при разминировании украинского беспилотника в городе Сальск Ростовской области.