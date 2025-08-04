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Сапер ВС РФ установил мины, сбил два БПЛА и спас раненого товарища

Военный успешно оказал раненому сослуживцу первую помощь и доставил его в безопасное место.

Специалист инженерно-саперной группы ефрейтор Михаил Харламов, несмотря на постоянную угрозу атак украинских дронов, успешно заминировал дороги к освобожденному населенному пункту, а также обнаружил и обезвредил два беспилотных летательных аппарата противника.

В Минобороны России сообщили, что во время возвращения к месту дислокации группа подверглась атаке двух дронов-камикадзе. Харламов быстро занял позицию для стрельбы и меткими выстрелами уничтожил оба вражеских БПЛА, один из которых взорвался в воздухе неподалеку. В результате взрыва один из военнослужащих получил осколочное ранение, но благодаря оперативной помощи Харламова он был доставлен к месту эвакуации.

Отмечается, что благодаря смелости и профессионализму ефрейтора Харламова удалось повысить обороноспособность ВС РФ в этом районе и предотвратить возможный прорыв вражеской бронетехники. Его действия сыграли важную роль в сдерживании противника и обеспечении безопасности своих товарищей на передовой.

Ранее два сапера погибли при разминировании украинского беспилотника в городе Сальск Ростовской области.

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