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В Иркутске обещают +28 градусов и грозу 4 августа

Вечером в областном центре возможен небольшой дождь.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Погода в Иркутске 4 августа 2025 года подарит жителям настоящую жару. По данным синоптиков Иркутского Гидрометцентра, столбик термометра днем поднимется до +28 градусов в сопровождении с теплым ветром.

Погода в Иркутске 4 августа 2025.

— Переменная облачность, вечером небольшой дождь, в пригородной зоне гроза, ветер юго-восточный 4−9 м/с с переходом вечером на северо-западный 7−12 м/с, температура +26…+28, — поделились в метеобюро.

В остальных частях региона тоже пройдут дожди. В западных районах прогнозируют не длительные ливни, возможны грозы. В утренние часы туман. Преобладать будет порывистый ветер 15−20 м/с. Воздух прогреется до +16…+21 градуса. Вот, что обещает погода в Иркутске 4 августа 2025 и региона.