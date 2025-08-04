В Иркутске обещают +28 градусов и грозу 4 августа

Погода в Иркутске 4 августа 2025 года подарит жителям настоящую жару. По данным синоптиков Иркутского Гидрометцентра, столбик термометра днем поднимется до +28 градусов в сопровождении с теплым ветром.
Погода в Иркутске 4 августа 2025.
— Переменная облачность, вечером небольшой дождь, в пригородной зоне гроза, ветер юго-восточный 4−9 м/с с переходом вечером на северо-западный 7−12 м/с, температура +26…+28, — поделились в метеобюро.
В остальных частях региона тоже пройдут дожди. В западных районах прогнозируют не длительные ливни, возможны грозы. В утренние часы туман. Преобладать будет порывистый ветер 15−20 м/с. Воздух прогреется до +16…+21 градуса. Вот, что обещает погода в Иркутске 4 августа 2025 и региона.