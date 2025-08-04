В Иркутске обещают +28 градусов и грозу 4 августа

В остальных частях региона тоже пройдут дожди. В западных районах прогнозируют не длительные ливни, возможны грозы. В утренние часы туман. Преобладать будет порывистый ветер 15−20 м/с. Воздух прогреется до +16…+21 градуса. Вот, что обещает погода в Иркутске 4 августа 2025 и региона.