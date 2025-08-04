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Диетолог дала советы, как сохранить разрезанный арбуз свежим

Диетолог Денисенко: разрезанный арбуз лучше хранить не более двух суток.

Источник: Комсомольская правда

С наступлением арбузного сезона многие начинают наслаждаться вкусным и сочным плодом. Однако важно сохранить его свежесть после разрезания. Диетолог, санитарный врач по первому образованию Людмила Денисенко назвала KP.RU правила хранения.

— Главное — не покупайте разрезанные арбузы! Продавцы не моют арбузы (а именно на поверхности скапливаются вредные бактерии). И вряд ли моют ножи, с которых бактерии могут проникнуть в мякоть. Это же касается арбузов, из которых вырезают «пирамидки» на пробу, — уточнила специалист.

Для сохранения сочности следует перевернуть арбуз разрезом вниз и накрыть пищевой пленкой. Это ограничит доступ воздуха и бактерий. Не следует хранить арбуз рядом с пахнущими продуктами, такими как лук или чеснок, ведь мякоть легко впитывает запахи.

Оптимальная температура для хранения — 2−6 градусов. Лучше хранить арбуз не более двух суток, максимум четыре. Если арбуз долго находился на жаре, его лучше съесть как можно скорее.

Нарезанная мякоть в герметичном контейнере может храниться до 5−6 дней, но важно следить за запахом и текстурой. При появлении кислого привкуса или склизкости арбуз следует выбросить.