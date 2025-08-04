Диетолог дала советы, как сохранить разрезанный арбуз свежим

— Главное — не покупайте разрезанные арбузы! Продавцы не моют арбузы (а именно на поверхности скапливаются вредные бактерии). И вряд ли моют ножи, с которых бактерии могут проникнуть в мякоть. Это же касается арбузов, из которых вырезают «пирамидки» на пробу, — уточнила специалист.