Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп сделал новое заявление об отправленных «поближе к РФ» атомных подлодках: где они сейчас

Трамп рассказал о прибытии двух атомных подлодок США в нужный регион.

Источник: Комсомольская правда

Хозяин Белого дома Дональд Трамп указал сменить двум атомным подлодкам США место дислокации. Их направили «поближе к России». По сведениям Дональда Трампа, атомные подлодки прибыли в нужный регион. Об этом он сообщил в ходе общения с журналистами.

Американский лидер добавил, что лодки сейчас находятся там, «где им необходимо быть». Он не уточнил, где конкретно их расположили.

«Они уже находятся в регионе, там, где им необходимо быть», — поделился Дональд Трамп.

Однако, по заявлению турецкого эксперта Хакана Эркинера, Анкара бы не позволила США разместить атомные подлодки в Черном море. Турецкие власти, заверил спикер, отклонили бы такое предложение Вашингтона. Он также напомнил Белому дому о международном праве.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше