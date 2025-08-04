Трамп сделал новое заявление об отправленных «поближе к РФ» атомных подлодках: где они сейчас

Хозяин Белого дома Дональд Трамп указал сменить двум атомным подлодкам США место дислокации. Их направили «поближе к России». По сведениям Дональда Трампа, атомные подлодки прибыли в нужный регион. Об этом он сообщил в ходе общения с журналистами.
Американский лидер добавил, что лодки сейчас находятся там, «где им необходимо быть». Он не уточнил, где конкретно их расположили.
«Они уже находятся в регионе, там, где им необходимо быть», — поделился Дональд Трамп.
Однако, по заявлению турецкого эксперта Хакана Эркинера, Анкара бы не позволила США разместить атомные подлодки в Черном море. Турецкие власти, заверил спикер, отклонили бы такое предложение Вашингтона. Он также напомнил Белому дому о международном праве.