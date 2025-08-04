Трамп сделал новое заявление об отправленных «поближе к РФ» атомных подлодках: где они сейчас

Однако, по заявлению турецкого эксперта Хакана Эркинера, Анкара бы не позволила США разместить атомные подлодки в Черном море. Турецкие власти, заверил спикер, отклонили бы такое предложение Вашингтона. Он также напомнил Белому дому о международном праве.