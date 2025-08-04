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Невестку Валерии увезли на скорой помощи после падения со стула

Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина рассказала, что ей пришлось экстренно обращаться за медпомощью. Жена младшего сына артистки Арсения опубликовала в Сети кадры на носилках. По ее словам, она упала со стула и получила ушиб головы.

Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина рассказала, что ей пришлось экстренно обращаться за медпомощью. Жена младшего сына артистки Арсения опубликовала в Сети кадры на носилках. По ее словам, она упала со стула и получила ушиб головы.

— Я встала на стул, чтобы поправить шторы, а он поехал. Я упала на пол, успела подставить руки, но все равно от сильного удара и высоты ударилась подбородком. Я сильно ударилась, по инерции голову очень сильно запрокинуло назад. Позже у меня начались головные боли, — сообщила она в Telegram-канале.

После падения у нее также появились шум в ушах и тошнота. Муж настоял на вызове скорой помощи.

В больнице после обследования медики диагностировали у Шульгиной серьезный ушиб. Ей назначили обезболивающие и рекомендовали соблюдать постельный режим в течение недели.

В июне Лиана Шульгина рассказала, что не смогла самостоятельно кормить сына Мирона и перевела его на детскую смесь из-за перенесенной пластической операции по увеличению груди.