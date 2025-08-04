Невестку Валерии увезли на скорой помощи после падения со стула

— Я встала на стул, чтобы поправить шторы, а он поехал. Я упала на пол, успела подставить руки, но все равно от сильного удара и высоты ударилась подбородком. Я сильно ударилась, по инерции голову очень сильно запрокинуло назад. Позже у меня начались головные боли, — сообщила она в Telegram-канале.