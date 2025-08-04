Российские ученые разработали методику резки авиадеталей из титановых сплавов

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Инженеры Московского авиационного института (МАИ) разработали методику для перехода авиационной промышленности на российский инструмент для обработки деталей из титановых сплавов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Титановые сплавы являются одними из самых прочных материалов, которые широко используются в авиационной промышленности. Однако их обработка является длительной и затратной из-за высокой твердости и термической стойкости материала. Поэтому перед нами стояла задача, связанная не только с поиском наиболее эффективного режущего инструмента в рамках программы по импортозамещению, но и с разработкой новой методики обработки, оптимизированной в соответствии с областью применения деталей», — заявила директор Экспериментально-опытного завода МАИ Екатерина Яковенко, чьи слова приводятся в сообщении.
Работы ведутся в интересах Комсомольского-на-Амуре авиационного завода (КнААЗ) им. Ю. А. Гагарина. Заказчик получит не только ускоренный процесс изготовления конкретной детали, но и универсальную методику, которую сможет применять для оптимизации обработки любых других изделий из титана. Эксперт МАИ добавила, что новая методика позволит учитывать такие параметры, как толщина стружки, врезание в заготовку, выход из резания, фрезерование углов и карманов, обработка тонкостенных деталей и другие.
В ходе работ коллектив кафедры «Технологическое проектирование и управление качеством» МАИ протестировал инструменты ведущих российских производителей «Скиф-М», «Мион», «Халтек», используя специальное оборудование с датчиками для замера всех ключевых параметров — от силы резания до износа инструмента и качества получаемой поверхности. На основе полученных данных были предложены изменения, включающие варианты эффективных режущих инструментов, корректировку режимов резания и новые траектории обработки, что в дальнейшем позволит применять высокоскоростное фрезерование.
«На данный момент на мощностях МАИ завершена опытная отработка разработанной методики, разработчики пишут новую управляющую программу для станка, которая позволит изготавливать деталь по оптимизированной технологии. В начале осени планируется внедрение методики и физическая отработка программы непосредственно на производственной площадке КнААЗ», — уточнили в вузе.