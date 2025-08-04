Российские ученые разработали методику резки авиадеталей из титановых сплавов

«Титановые сплавы являются одними из самых прочных материалов, которые широко используются в авиационной промышленности. Однако их обработка является длительной и затратной из-за высокой твердости и термической стойкости материала. Поэтому перед нами стояла задача, связанная не только с поиском наиболее эффективного режущего инструмента в рамках программы по импортозамещению, но и с разработкой новой методики обработки, оптимизированной в соответствии с областью применения деталей», — заявила директор Экспериментально-опытного завода МАИ Екатерина Яковенко, чьи слова приводятся в сообщении.