Вильфанд: в Москве ожидается похолодание

Аномально жаркая погода сохранялась в Санкт-Петербурге с конца июля: температура воздуха поднималась до 30−35 градусов, а ночные значения не опускались ниже 20. В начале августа синоптики отмечали постепенное снижение температуры, и уже к выходным, 2−3 августа, дневные показатели опустились до +22 градусов.