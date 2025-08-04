Известный блогер оценил омский марафон

«Это не просто трансляция, это подлинное мастерство. Такую качественную картинку марафона можно увидеть только в Омске. Пересматриваю и не могу сдержать эмоций: музыкальное сопровождение, визуальные эффекты, работа комментатора и, безусловно, победный финиш Андрея Яновича!» — написал блогер.