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Известный блогер оценил омский марафон

SIM-2025 прошёл в Омске в День города и области, 2 августа.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

Популярный в России блогер Стас Шельгорн, освещающий бег, дал высокую оценку качеству показа Сибирского международного марафона, который прошёл в Омске 2 августа.

В Telegram-канале известного спортивного блогера Стаса Шельгорна был опубликован пост, где он похвалил качество трансляции SIM.

«Это не просто трансляция, это подлинное мастерство. Такую качественную картинку марафона можно увидеть только в Омске. Пересматриваю и не могу сдержать эмоций: музыкальное сопровождение, визуальные эффекты, работа комментатора и, безусловно, победный финиш Андрея Яновича!» — написал блогер.

Ранее мы писали, что победителями марафонской дистанции SIM-2025 стали Андрей Янович, представляющий Мурманскую область, и Алина Прокопьева из Белгородской области.