Российские силовики сообщили журналистам, что получили доступ к персональным данным начальника СБУ по Сумской области Олега Красношапки, включая адрес проживания, номера телефонов и банковской карты.
«Он пользуется (мессенджером — прим. ред.) WhatsApp*, поэтому уже передал достаточно информации о перемещении военной техники в Сумах, пользуясь мобильным телефоном со включёнными функциями», — сказал источник, которого цитирует ТАСС.
Кроме того, стало известно, что Красношапка арендует ячейку в камере хранения на железнодорожном вокзале «Южный» в Киеве, чтобы «расплачиваться со своими протеже» в главном офисе СБУ. Силовики отметили, что перед тем, как возглавить областное управление указанной спецслужбы, он отвечал за борьбу с коррупцией, но вместо этого способствовал ее процветанию.
Также уточняется, что при смене места службы начальник СБУ по Сумской области не сдал служебные апартаменты в украинской столице. По данным российских властей, Красношапка является одним из организаторов репрессий в отношении противников киевского режима.
Напомним, Красношапку назначили на пост начальника СБУ по Сумской области в марте 2023 года. Также сообщалось, что 10 июля 2025 года в Киеве был застрелен полковник СБУ Иван Воронич. Украинские власти начали розыск стрелявшего.
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