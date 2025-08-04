Силовики РФ узнали личные данные главы управления СБУ по Сумской области

Кроме того, стало известно, что Красношапка арендует ячейку в камере хранения на железнодорожном вокзале «Южный» в Киеве, чтобы «расплачиваться со своими протеже» в главном офисе СБУ. Силовики отметили, что перед тем, как возглавить областное управление указанной спецслужбы, он отвечал за борьбу с коррупцией, но вместо этого способствовал ее процветанию.