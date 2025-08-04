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Силовики РФ узнали личные данные главы управления СБУ по Сумской области

Российские силовики получили информацию о перемещении техники ВСУ в Сумской области.

Источник: Аргументы и факты

Российские силовики сообщили журналистам, что получили доступ к персональным данным начальника СБУ по Сумской области Олега Красношапки, включая адрес проживания, номера телефонов и банковской карты.

«Он пользуется (мессенджером — прим. ред.) WhatsApp*, поэтому уже передал достаточно информации о перемещении военной техники в Сумах, пользуясь мобильным телефоном со включёнными функциями», — сказал источник, которого цитирует ТАСС.

Кроме того, стало известно, что Красношапка арендует ячейку в камере хранения на железнодорожном вокзале «Южный» в Киеве, чтобы «расплачиваться со своими протеже» в главном офисе СБУ. Силовики отметили, что перед тем, как возглавить областное управление указанной спецслужбы, он отвечал за борьбу с коррупцией, но вместо этого способствовал ее процветанию.

Также уточняется, что при смене места службы начальник СБУ по Сумской области не сдал служебные апартаменты в украинской столице. По данным российских властей, Красношапка является одним из организаторов репрессий в отношении противников киевского режима.

Напомним, Красношапку назначили на пост начальника СБУ по Сумской области в марте 2023 года. Также сообщалось, что 10 июля 2025 года в Киеве был застрелен полковник СБУ Иван Воронич. Украинские власти начали розыск стрелявшего.

* Принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской.