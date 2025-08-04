«Неделю как в бункере»: жители Владивостока устроили перекличку из-за неработающего мобильного интернета

«Интернет отсутствует уже неделю. Чуркин в блокаде. У нас даже такси не ездят, потому что водители не могут работать в сервисах без связи, как и пассажиры не могут вызвать такси», — опубликовал жалобу подписчика телеграм-канал «Город В».