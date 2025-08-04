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«Неделю как в бункере»: жители Владивостока устроили перекличку из-за неработающего мобильного интернета

ВЛАДИВОСТОК, 4 августа, ФедералПресс. Уже больше недели во Владивостоке наблюдаются стабильные проблемы с мобильным интернетом. Больше всего жалоб поступает от жителей Первомайского района.

Источник: Freepik

«Интернет отсутствует уже неделю. Чуркин в блокаде. У нас даже такси не ездят, потому что водители не могут работать в сервисах без связи, как и пассажиры не могут вызвать такси», — опубликовал жалобу подписчика телеграм-канал «Город В».

В комментариях началась перекличка: люди перечисляли операторов связи и районы, где интернет ловит лучше и хуже.

Судя по словам горожан, мобильный интернет практически полностью уже больше недели отсутствует на Чуркине — от «Зеленого острова» до моста на остров Русский. При этом районы, которые находятся в удалении от трассы, чаще получают доступ к мобильному интернету.

Сложная ситуация и в центре: многие горожане жалуются на отсутствие интернета на Эгершельде и в районе железнодорожного вокзала. В «блокаде» и район Гайдамака.

Напомним, в Минцифре Приморья подтвердили, что временами мобильный интернет в крае будет пропадать. Для жителей региона опубликовали карту с точками бесплатного Wi-Fi — в основном это «умные остановки».