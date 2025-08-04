Россиянам раскрыли, как может снизиться мужская смертность в стране

«Проблема высокой мужской смертности в России остается крайне актуальной: 52% мужчин не достигают 65 лет. Смертность среди мужчин превышает показатели женщин во многих возрастных группах, а внезапная смерть чаще всего наступает в возрасте от 40 до 60 лет. Исследования показывают, что если увеличить долю растительного белка в рационе до 64%, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний значительно снижается», — отметила врач.