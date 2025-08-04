Россиянам раскрыли, как может снизиться мужская смертность в стране

Диетолог Нурия Дианова рассказала «Газете.Ru», что увеличение доли растительного белка в питании способно продлить жизнь, особенно у мужчин, которые часто недооценивают важность такого рациона.
«Проблема высокой мужской смертности в России остается крайне актуальной: 52% мужчин не достигают 65 лет. Смертность среди мужчин превышает показатели женщин во многих возрастных группах, а внезапная смерть чаще всего наступает в возрасте от 40 до 60 лет. Исследования показывают, что если увеличить долю растительного белка в рационе до 64%, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний значительно снижается», — отметила врач.
Дианова объяснила, что это связано с повышенным потреблением клетчатки, содержащейся в растительной пище. Кроме того, уменьшение количества продуктов животного происхождения снижает поступление насыщенных и трансжиров, что особенно важно для мужчин, которым стоит внимательнее относиться к потреблению животного белка.
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