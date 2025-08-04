Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам раскрыли, как может снизиться мужская смертность в стране

Диетолог Нурия Дианова рассказала "Газете.

Диетолог Нурия Дианова рассказала «Газете.Ru», что увеличение доли растительного белка в питании способно продлить жизнь, особенно у мужчин, которые часто недооценивают важность такого рациона.

«Проблема высокой мужской смертности в России остается крайне актуальной: 52% мужчин не достигают 65 лет. Смертность среди мужчин превышает показатели женщин во многих возрастных группах, а внезапная смерть чаще всего наступает в возрасте от 40 до 60 лет. Исследования показывают, что если увеличить долю растительного белка в рационе до 64%, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний значительно снижается», — отметила врач.

Дианова объяснила, что это связано с повышенным потреблением клетчатки, содержащейся в растительной пище. Кроме того, уменьшение количества продуктов животного происхождения снижает поступление насыщенных и трансжиров, что особенно важно для мужчин, которым стоит внимательнее относиться к потреблению животного белка.

Ранее в День арбуза нутрициолог рассказала о преимуществах и недостатках арбузной диеты.