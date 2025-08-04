Новосибирцам напомнили об опасных грибах в лесах

Кроме того, в лесах можно наткнуться на опасного «близнеца» опят — галерину окаймленную. Этот гриб имеет коричневую или желто-коричневую шляпку, которая при сушке линяет. Кроме того, к опасным грибам относится волоконница Патуйяра, которая содержит в 20 раз больше мускарина, чем мухомор.