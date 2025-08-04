Едем ровно: Челябинская область заняла третье место в России по качеству дорог

Еще с «бородатых» времен качество российских дорог считается одной из сложно решаемых проблем. В какой-то мере ситуация остается сложной в этом вопросе и в наше время — хотя у страны в последние годы явно наметился тренд, чтобы разорвать порочный круг, более 45 процентов автомобильных дорог местного и регионального значения до сих пор не дотягивают до нормативов. Если учитывать только дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения, то доля отвечающих нормативным требованиям достигает уже уровня в 54,8%. За год этот показатель в целом по стране увеличился на 0,7 процентных пунктов.
Как изменилась ситуация за прошлый год, было оценено аналитиками РИА «Новости», которые составили всероссийский рейтинг регионов по качеству дорог. Раздавали места в нем, опираясь, по сути, на два показателя. Первый демонстрирует долю автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, которые отвечают нормативным требованиям. Второй — общую протяжённость соответствующих дорог на конец 2024 года.
В Челябинской области доля дорог «в норме» составила 84,2%. Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в регионе равна 251,5 км на 1000 квадратных километров территории. Такие результаты позволили Южному Уралу занять третье место в стране, пропустив вперед только Москву и Ханты-Мансийский автономный округ. У Москвы на конец прошлого года доля нормативных автодорог была на уровне 100 процентов, а у ХМАО — 89,4%.
Если посмотреть на дорожную ситуацию в других регионах Уральского федерального округа, то можно констатировать серьезный разброс в вопросе качества автомобильных дорог. Так, в топ-10 рейтинга можно найти еще одну уральскую территорию — на 8 месте разместился Ямало-Ненецкий автономный округ (доля 76,2%). Очень близка к лидерам Тюменская область, занявшая 11 место с результатом 73,6%. Далее идет серьезный разрыв, после чего на 35 месте рейтинга вы найдете Курганскую область, у которой доля нормативных автодорог достигает 59,2%. Замыкает уральский строй Свердловская область, занявшая в общероссийском рейтинге 46 место. У свердловчан доля дорог, которые попадают под норматив, равна 53,1%.
Что касается в целом России, то здесь аутсайдером рейтинга стала Архангельская область, где норматив соблюден лишь на 16,9% автомобильных дорог. Плоховато с дорогами также в Кировской области (27,9%, 84 место) и Волгоградской области (28,9%, 83 место).