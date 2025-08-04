Едем ровно: Челябинская область заняла третье место в России по качеству дорог

Еще с «бородатых» времен качество российских дорог считается одной из сложно решаемых проблем. В какой-то мере ситуация остается сложной в этом вопросе и в наше время — хотя у страны в последние годы явно наметился тренд, чтобы разорвать порочный круг, более 45 процентов автомобильных дорог местного и регионального значения до сих пор не дотягивают до нормативов. Если учитывать только дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения, то доля отвечающих нормативным требованиям достигает уже уровня в 54,8%. За год этот показатель в целом по стране увеличился на 0,7 процентных пунктов.