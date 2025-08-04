Охотника в Хабаровском крае осудили за убийство тигра в заповеднике

Мужчина при себе имел ружьё и в лесу встретил амурского тигра, которого сначала ранил. Тигр смог уйти, но, по мнению экспертов, получил травму, которая лишила его возможности охотиться. Позже, когда тигр напал на второго охотника в том же зимовье, первый мужчина застрелил животное насмерть.