Охотника в Хабаровском крае осудили за убийство тигра в заповеднике

В Хабаровском крае суд установил, что житель края незаконно охотился в национальном парке «Анюйский» ФГБУ «Заповедное Приамурье».
Мужчина при себе имел ружьё и в лесу встретил амурского тигра, которого сначала ранил. Тигр смог уйти, но, по мнению экспертов, получил травму, которая лишила его возможности охотиться. Позже, когда тигр напал на второго охотника в том же зимовье, первый мужчина застрелил животное насмерть.
Суд признал охотника виновным в незаконной добыче редкого животного, занесённого в Красную книгу России, а также в незаконном владении оружием. Смягчающим обстоятельством стало наличие малолетних детей на иждивении. Ему назначили два года и два месяца исправительных работ с удержанием 10% заработка и ограничением свободы.
Кроме того, в рамках гражданского иска ФГБУ «Заповедное Приамурье» взыскало с осуждённого компенсацию ущерба в размере 2,5 млн рублей, — сообщает телеграм-канал заповедника.