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В Новой Зеландии арестовали женщину, возившую ребёнка в запертом чемодане

Двухлетнюю девочку спас водитель автобуса, он увидел, что чемодан зашевелился и обратился к правоохранителям.

Источник: Аргументы и факты

В Новой Зеландии задержана женщина, которая возила двухлетнюю девочку в чемодане, информирует CBS News.

В материале сказано, что женщина путешествовала с этим чемоданом. Ребёнка обнаружил водитель автобуса, он увидел, что чемодан зашевелился. Багаж находился в специальном отсеке.

Водитель заметил подозрительный чемодан во время запланированной остановки на автобусной станции, находящейся в 80 километрах от города Окленд.

Девочку доставили в медучреждение для обследования. Врачи выяснили, что девочка «перегрелась», но травмы не выявлены.

Местные правоохранители рассказали, что девочке было очень жарко, но «она выглядела невредимой».

27-летнюю женщину подозревают в жестоком обращении с ребёнком. В настоящее время устанавливается, кем она приходится девочке. Кроме того, правоохранители не исключают, что могли быть другие подобные случаи.

Ранее сообщалось, что в Новой Зеландии обнаружили останки пингвина-гиганта, жившего 57 миллионов лет назад.