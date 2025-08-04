В Новой Зеландии арестовали женщину, возившую ребёнка в запертом чемодане

В Новой Зеландии задержана женщина, которая возила двухлетнюю девочку в чемодане, информирует CBS News.
В материале сказано, что женщина путешествовала с этим чемоданом. Ребёнка обнаружил водитель автобуса, он увидел, что чемодан зашевелился. Багаж находился в специальном отсеке.
Водитель заметил подозрительный чемодан во время запланированной остановки на автобусной станции, находящейся в 80 километрах от города Окленд.
Девочку доставили в медучреждение для обследования. Врачи выяснили, что девочка «перегрелась», но травмы не выявлены.
Местные правоохранители рассказали, что девочке было очень жарко, но «она выглядела невредимой».
27-летнюю женщину подозревают в жестоком обращении с ребёнком. В настоящее время устанавливается, кем она приходится девочке. Кроме того, правоохранители не исключают, что могли быть другие подобные случаи.
Ранее сообщалось, что в Новой Зеландии обнаружили останки пингвина-гиганта, жившего 57 миллионов лет назад.