Огромное зеленое существо напугало жительницу Новосибирска

Сибирячка и подумать не могла, с кем столкнется в домашних условиях.
В одном из новосибирских онлайн-сообществ появилась запись от местной жительницы, сообщившей о появлении странного объекта на пятом этаже ее дома. По ее словам, нечто, достигавшее примерно семи сантиметров в длину, переместилось с окна на дерево, растущее во дворе.
Екатерина Гризанова, кандидат биологических наук и ведущий научный сотрудник Новосибирского государственного аграрного университета, проанализировала предоставленную фотографию и идентифицировала существо как крупного кузнечика. Об этом пишет VN.ru.
По словам ученого, кузнечики не проявляют агрессии по отношению к людям и не кусаются. Их отличительные черты — зеленая окраска и длинные усики, в отличие от саранчи, у которой усики короткие. Особое внимание следует обратить на строение ног кузнечика: на вертлуге, расположенном ниже бедра, имеются выросты, напоминающие шипы. Эти шипы помогают кузнечикам лазать по растениям и могут слегка царапать кожу. При взятии кузнечика в руки может возникнуть ощущение укуса, однако это лишь уколы этими самыми шипами.
Екатерина Гризанова подтвердила, что размеры кузнечиков действительно могут достигать семи сантиметров, хотя лично ей не встречались экземпляры большего размера.
Сотрудница лаборатории биологической защиты растений и биотехнологии подчеркнула, что кузнечики — хищники, питающиеся другими насекомыми. Благодаря большим глазам они обладают хорошим зрением. В случае отсутствия насекомых, кузнечики могут употреблять в пищу растения, семена и ягоды.