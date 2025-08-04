Огромное зеленое существо напугало жительницу Новосибирска

По словам ученого, кузнечики не проявляют агрессии по отношению к людям и не кусаются. Их отличительные черты — зеленая окраска и длинные усики, в отличие от саранчи, у которой усики короткие. Особое внимание следует обратить на строение ног кузнечика: на вертлуге, расположенном ниже бедра, имеются выросты, напоминающие шипы. Эти шипы помогают кузнечикам лазать по растениям и могут слегка царапать кожу. При взятии кузнечика в руки может возникнуть ощущение укуса, однако это лишь уколы этими самыми шипами.