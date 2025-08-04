Вздохнем без облегчения: омский воздух снова «ароматизирован» вредными веществами

Об очередной «газовой атаке» на омичей, которая ожидалась в ночь на 4 августа, сообщило 3 августа ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС». Информация появилась в телеграм-канале «Чистый воздух. Омск».
«По информации ФГБУ “Обь-Иртышское УГМС”, с 21:00 3 августа до 08:00 4 августа, на территории города Омска и Омской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, и объявляется период НМУ первой степени опасности», — говорится в сообщении телеграм-канала.
Однако, судя по сообщению омских синоптиков, неприятности с запахом закончатся утром 4 августа, и в дальнейшем дышать омичам станет легче.
Ранее «КП-Омск» писала о том, как омичи провели тяжелую ночь из-за сильной загазованности — резкие запахи ощущались людьми практически во всем городе.