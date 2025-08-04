Вздохнем без облегчения: омский воздух снова «ароматизирован» вредными веществами

«По информации ФГБУ “Обь-Иртышское УГМС”, с 21:00 3 августа до 08:00 4 августа, на территории города Омска и Омской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, и объявляется период НМУ первой степени опасности», — говорится в сообщении телеграм-канала.