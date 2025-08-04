«Катастрофический телефонный разговор»: Трамп повысил пошлины для Швейцарии до 39%

Как заявил один из собеседников FT, телефонная беседа двух политиков прошла неудачно. К примеру, с первой же минуты разговора американский президент вдруг дал понять своему собеседнику, что 10% пошлин недостаточно. Трамп сослался на то, что Швейцария якобы «ворует» деньги у Вашингтона.