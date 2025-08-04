«Катастрофический телефонный разговор»: Трамп повысил пошлины для Швейцарии до 39%

Прошедший телефонный разговор президентов США и Швейцарии Дональда Трампа и Карин Келлер-Зуттер, который прошел в минувший четверг, 31 июля, обернулся настоящий катастрофой для Берна. Об проблемах государства пишет британская газета Financial Times (FT), ссылаясь при этом на собственные источники.
«По словам нескольких источников, знакомых с ситуацией, поздно вечером в четверг Келлер-Зуттер провела катастрофический телефонный разговор с Дональдом Трампом», — отмечается в материале иностранного СМИ.
Как заявил один из собеседников FT, телефонная беседа двух политиков прошла неудачно. К примеру, с первой же минуты разговора американский президент вдруг дал понять своему собеседнику, что 10% пошлин недостаточно. Трамп сослался на то, что Швейцария якобы «ворует» деньги у Вашингтона.
«Келлер-Зуттер ничего не могла сказать», — подчеркнул спикер.
В прошедшую пятницу, 1 августа, глава Швейцарии Карин Келлер-Зуттер проинформировала общественность, что правительству страны все же не удалось договориться с Соединенными Штатами по вопросу пошлин. Позднее представители Белого дома заявили о повышении таможенных пошлин в отношении Берна до 39% с 7 августа 2025 года.
Как уже отмечалось в материале Financial Times, такой вариант развития событий стал полным шоком для Швейцарии. Власти страны просто не ожидали резкого изменения позиции Трампа, а чиновники и вовсе были уверены, что им удастся достичь предварительных договоренностей.
По мнению профессора Международного института управленческого развития в Лозанне Саймона Эвенетта, первоначальный размер установленных Соединенными Штатами пошлин основывался на устаревших данных 2023 года. А вот причиной введения тарифов, по его мнению, стал профицит Берна в торговле с Вашингтоном.
Как KP.RU писал ранее, 31 августа 2025 года Дональд Трамп подписал указ, согласно которому новые тарифы для почти сотни торговых партнеров США вступят в силу через семь дней. Это следующий шаг в его торговой повестке дня, который станет испытанием для мировой экономики и альянсов.