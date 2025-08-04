Пострадавший от шторма район Кубани освобождается от воды: подробности

Разгул стихии, обрушившийся на выходных на юг России, постепенно сходит на нет. В Туапсинском районе Краснодарского края жилые дома и придомовые территории уже освободились от воды. Об этом со ссылкой на региональное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям сообщает ТАСС.
«В Туапсинском районе дома и придворовые территории освободились от воды, проводятся работы по расчистке наносов и иловых отложений. Продолжается мониторинг гидрологической обстановки», — сообщили в министерстве.
Вместе с тем, подчеркивают в профильном ведомстве, прогноз все еще остается неблагоприятным, потому спасатели аэромобильной группировки МЧС России останутся для оказания помощи населению, если ситуация будет снова ухудшаться.
Сейчас в районе с последствиями борются 230 человек, задействовано 67 единиц техники, в том числе от Министерства по чрезвычайным ситуациям — 156 человек, 40 единиц техники.
Ранее губернатор региона Вениамин Кондратьев ввел в Туапсинском районе режим муниципальный режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Этого требовала резко осложнившаяся обстановка. В трех населенных пунктах района подтопленными оказались сразу 79 домов.
По счастью, человеческих жертв удалось избежать, несмотря на то, что одно крупное ЧП все же произошло и в том же Туапсинском районе. Там в реку упал автобус, внутри которого было 25 человек. Всех их спасли, в том числе, и благодаря местным жителям, которые оперативно пришли на помощь, оказавшимся в ловушке людям.
А вот повреждений инфраструктуры было при такой подтоплении не избежать. Так, в курортном селе Лермонтово из-за сильных ливней был смыт мост, который уже был признан аварийным. В районе Джубги сошел сель. Ураган раскидал лежаки по пляжу, тоже были подтоплены улицы. Сейчас пляж Джубги похож на огромную мусорку от обилия веток и мусора на берегу.
Непогода затронула и Горячий Ключ. В селе Фанагорийском резко поднялся уровень реки Чепси. Произошло подтопление улиц Калинина и Лесной, количество подтопленных домов и территорий уточняется.
В этих условиях краевые и районные власти Кубани призывают местных жителей оставаться бдительными и следить за официальными сообщениями об оперативной обстановке. Специальные службы продолжают устранять последствия шторма.