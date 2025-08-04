Пострадавший от шторма район Кубани освобождается от воды: подробности

По счастью, человеческих жертв удалось избежать, несмотря на то, что одно крупное ЧП все же произошло и в том же Туапсинском районе. Там в реку упал автобус, внутри которого было 25 человек. Всех их спасли, в том числе, и благодаря местным жителям, которые оперативно пришли на помощь, оказавшимся в ловушке людям.