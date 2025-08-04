В Подмосковье с 1 сентября ограничат продажу алкоголя

В Подмосковье с осени нельзя будет продавать алкоголь во дворах.
С 1 сентября 2025 года в Московской области вступит в силу запрет на продажу алкоголя во дворах жилых домов. Соответствующий закон был принят Мособлдумой в ходе весенней сессии, сообщил спикер регионального парламента Игорь Брынцалов.
«Мособлдумой в весенней сессии был принят закон, который вводит новые правила торговли алкоголем в магазинах и общепите. В соответствии с ним, с 1 сентября в Подмосковье будет запрещено продавать алкоголь во дворах жилых домов», — рассказал Игорь Брынцалов, его слова передает РИА Новости.
По его словам, после вступления закона в силу лицензии на продажу спиртного смогут получить только те магазины, у которых вход расположен со стороны улицы и находится не дальше 30 метров от края проезжей части. Действующие лицензии сохранятся до окончания их срока. Нововведения не распространяются на пристроенные и встроенно-пристроенные помещения.
Брынцалов отметил, что инициатива связана с многочисленными жалобами жителей. Граждане обращались к депутатам, указывая на проблемы с распитием алкоголя у входов в магазины, шумом и конфликтами во дворах. Особое беспокойство вызывает близость точек продажи к детским площадкам. Спикер также сообщил, что для предприятий общественного питания, расположенных в многоквартирных домах, вводится ограничение на продажу спиртного с 23:00 до 08:00, за исключением ресторанов.
В Мособлдуме рассматривают дополнительные меры для предотвращения появления «псевдокафе» на месте закрытых магазинов с алкоголем. В первом чтении уже принят законопроект, который может ограничить время продажи алкоголя в общепите до двух часов в день — с 13:00 до 15:00. К рассмотрению этого вопроса депутаты вернутся осенью.