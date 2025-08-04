В Подмосковье с 1 сентября ограничат продажу алкоголя

По его словам, после вступления закона в силу лицензии на продажу спиртного смогут получить только те магазины, у которых вход расположен со стороны улицы и находится не дальше 30 метров от края проезжей части. Действующие лицензии сохранятся до окончания их срока. Нововведения не распространяются на пристроенные и встроенно-пристроенные помещения.