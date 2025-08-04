Во Владивостоке на Семёновской на месяц перекроют тротуар и полосу движения

Во Владивостоке с 5 по 31 августа перекроют тротуар и одну полосу движения на улице Семёновской в сторону стадиона «Динамо». Это связано с работами, которые должно выполнить ООО «НТС Групп» по заказу АО «ДГК». Уже установлены пластиковые ограждения, в результате чего одна полоса движения на участке от Алеутской в сторону стадиона уже сегодня закрыта для транспорта.