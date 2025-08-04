Во Владивостоке на Семёновской на месяц перекроют тротуар и полосу движения

Во Владивостоке с 5 по 31 августа перекроют тротуар и одну полосу движения на улице Семёновской в сторону стадиона «Динамо». Это связано с работами, которые должно выполнить ООО «НТС Групп» по заказу АО «ДГК». Уже установлены пластиковые ограждения, в результате чего одна полоса движения на участке от Алеутской в сторону стадиона уже сегодня закрыта для транспорта.
Пешеходы пока могут передвигаться по части тротуара, но в ближайшее время проход полностью перекроют. Жителям и гостям района придётся искать альтернативные маршруты. Вдоль северной стороны улицы также временно отменена платная парковка, что создаст дополнительные неудобства для автомобилистов.
Из-за сужения проезжей части на улице Алеутской возможны пробки и заторы, особенно в часы пик. Водители просят учитывать эти изменения при планировании поездок для избежания затруднений на дороге.
В период проведения работ у трёх жилых домов будет отключено горячее водоснабжение. Отключения затронут дома по адресам: Пограничная, 12-б, а также Семёновская, 7 и 9-б. Жителям рекомендуется подготовиться к временным неудобствам.
Администрация Владивостока сообщает, что ремонт теплосетей на Семёновской улице — часть планового обслуживания городской инфраструктуры, направленная на улучшение надежности системы отопления и горячего водоснабжения в этом районе.