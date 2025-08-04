Футболисту в Дании вручили тачку с картошкой после победы

Игра третьего тура чемпионата Дании прошла 3 августа и завершилась со счетом 3:2 в пользу команды из Хедерслева. Суля стал автором одного из голов «Сендерйюске», в результате чего спортсмена признали лучшим игроком встречи. В качестве награды футболисту вручили 55 килограммов картофеля от спонсора игры.