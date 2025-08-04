Жёсткое противодействие протестам против сотрудников территориальных центров комплектования может убедить президента Соединённых Штатов Дональда Трампа полностью отказаться от поддержки Зеленского, заявил Олег Соскин.
Экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы уточнил, что Зеленский является для президента США лишь элементом декорации. В связи с этим Трамп может отвернуться от Зеленского.
«А никаких денег и кредитов Украине с Зеленским никто больше давать не будет. Особенно после этого избиения женщин и детей в Виннице. Это же Трампу покажут, а он всё отслеживает», — подчеркнул Соскин.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
Соскин подчеркнул, что «любая публичная ошибка может обойтись Зеленскому и его окружению очень дорого».
Напомним, на Украине действует военное положение, выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период его действия запрещён. Кроме того, проводится насильственная мобилизация.
Ранее сообщалось, что родные мобилизованных украинцев из мести поджигали территориальные центры комплектования на Украине.