В Приморье 6455 человек обратились в больницы из-за укусов клещей

В Приморье в медицинские учреждения из-за укусов клещей обратились 6455 человек, среди которых 1600 детей. Число пострадавших в эпидемический сезон оказалось ниже среднего многолетнего показателя на 6,4%.
По информации краевого Роспотребнадзора, на экспресс-диагностику сдали 4768 экземпляров. Антиген вируса клещевого энцефалита обнаружили в 18 исследованных образцах.
Эксперты зарегистрировали шесть случаев заболевания клещевым энцефалитом во Владивостоке, Надеждинском, Пожарском, Чугуевском муниципальных округах, 49 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом (болезнь Лайма) у жителей Кавалеровского, Шкотовского, Пожарского, Спасского, Чугуевского, Яковлевского муниципальных округов, Уссурийского, Владивостокского, Артемовского, Находкинского, Дальнегорского городских округов, 65 — клещевого риккетсиоза на территории 19 административных территорий края.