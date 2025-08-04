Верховный суд утвердил право требовать деньги за строительные дефекты

Российский Верховный суд признал за правопреемниками, включая организации, право требовать от застройщиков возмещения компенсации за строительные недостатки. Застройщики теперь несут ответственность за устранение дефектов не только перед первоначальными владельцами недвижимости, но и перед последующими покупателями. Нововведение распространяется на случаи, когда доказано, что жилье приобреталось для личного пользования, а не для осуществления коммерческой деятельности. Об этом сообщили «Известия».