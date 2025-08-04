В Красноярск доставят колокола для строящегося храма на Стрелке

В Красноярск в скором времени доставят колокола для строящегося храма на Стрелке. Об этом рассказал сенатор от Красноярского края Александр Усс в своем телеграм-канале.
Напомним, что деревянная церковь праведных Иоакима и Анны начала возводиться в 2022 году. «Храм получился очень “сибирским”, — написал экс-губернатор, при котором и начались строительные работы. — Стены из ангарской сосны, стилистически сдержанный и в то же время изящный. Кровлю украшают художественные детали, которые изготовлены настоящим мастером своего дела — Андреем Вячеславовичем Соколенко».
Где именно заказывали колокола, не уточняется. Храм планируют к открытию уже нынешней зимой, там остается водрузить маковки с крестами и провести отделочные работы.
И рядом готовится площадка для строительства другого сооружения — Богородице-Рождественского кафедрального собора. Это масштабный проект, о котором говорили более десяти лет. Он станет копией разрушенного почти сто лет назад храма. Поскольку возвести его на прежнем месте не представляется возможным, было выбрано место на берегу Енисея.