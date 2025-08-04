В Красноярск доставят колокола для строящегося храма на Стрелке

Напомним, что деревянная церковь праведных Иоакима и Анны начала возводиться в 2022 году. «Храм получился очень “сибирским”, — написал экс-губернатор, при котором и начались строительные работы. — Стены из ангарской сосны, стилистически сдержанный и в то же время изящный. Кровлю украшают художественные детали, которые изготовлены настоящим мастером своего дела — Андреем Вячеславовичем Соколенко».