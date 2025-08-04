В аэропорту Челябинска на вылет и прилет длительно задерживаются 7 рейсов

Это следует из данных на онлайн-табло утром 4 августа.
На прилет опаздывают рейсы СУ 1532 из Москвы (по расписанию ждали в 00:30, расчетное время — 07:15), СУ 2952 из Сочи (01:00 и 08:45 соответственно), ДР 6569 из Москвы (05:15 и 07:25 соответственно) и рейс 5Н 527 из Санкт-Петербурга (должен был приземлиться в 07:20, ждут в 08:35).
На вылет задерживаются рейс СУ 2953 в Сочи (по расписанию вылет в 02:00, расчетное время — 10:30), ДР 550 в Санкт-Петербург (05:35 и и 06:50 соответственно) и ДР 324 в Сочи (05:55 и и 07:55).
По информации Росавиации на 05:00, были закрыта аэропорты в Волгограде и Тамбове. Там для обеспечения безопасности полетов введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.