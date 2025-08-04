В аэропорту Челябинска на вылет и прилет длительно задерживаются 7 рейсов

На прилет опаздывают рейсы СУ 1532 из Москвы (по расписанию ждали в 00:30, расчетное время — 07:15), СУ 2952 из Сочи (01:00 и 08:45 соответственно), ДР 6569 из Москвы (05:15 и 07:25 соответственно) и рейс 5Н 527 из Санкт-Петербурга (должен был приземлиться в 07:20, ждут в 08:35).