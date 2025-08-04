Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске фиксируют сбои интернета 4 августа

В Новосибирске с начала августа наблюдаются перебои в работе интернета — пользователи жалуются на проблемы даже с Wi-Fi.

Источник: Freepik

Жители Новосибирска вновь жалуются на нестабильное соединение, медленную загрузку сайтов и невозможность зайти на некоторые ресурсы даже при подключении к Wi-Fi.

По данным сервиса Downdetector, в городе зафиксировано 879 жалоб за сутки, из них 12 — в последний час. В комментариях пользователи отмечают, что доступ к интернету затруднён как с мобильных устройств, так и через домашние сети.

В связи с частым сбоем жителям рекомендуют заранее оплачивать счета, сохранять важные документы в офлайн-доступе, иметь при себе наличные и по возможности использовать стационарные каналы связи.