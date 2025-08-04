В Новосибирске фиксируют сбои интернета 4 августа

Жители Новосибирска вновь жалуются на нестабильное соединение, медленную загрузку сайтов и невозможность зайти на некоторые ресурсы даже при подключении к Wi-Fi.
По данным сервиса Downdetector, в городе зафиксировано 879 жалоб за сутки, из них 12 — в последний час. В комментариях пользователи отмечают, что доступ к интернету затруднён как с мобильных устройств, так и через домашние сети.
В связи с частым сбоем жителям рекомендуют заранее оплачивать счета, сохранять важные документы в офлайн-доступе, иметь при себе наличные и по возможности использовать стационарные каналы связи.