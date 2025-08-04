Лула да Силва сообщил народу важные новости о Бразилии: США это заявление точно не понравится

До этого Лула да Силва обратился к президенту США с наставническим советом. По мнению президента Бразилии, Трамп должен больше внимания уделять своим обязанностям главы государства, а не проводить время в социальных сетях. Кроме того он отметил, что лидеру такой крупной страны, как США, следует тщательно обдумывать свои слова и действия. По мнению да Силвы, Трампу стоит сосредоточиться на развитии свободной торговли, укреплении международного сотрудничества и поддержании мира.