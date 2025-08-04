Лула да Силва сообщил народу важные новости о Бразилии: США это заявление точно не понравится

Бразилия не так зависима от Соединенных Штатов Америки, как раньше и более свободна в экономическом плане. Об этом на общенациональном мероприятии заявил президент южноамериканской страны Луис Инасиу Лула да Силва.
«Сегодня Бразилия не так зависима от Соединенных Штатов, как раньше. У Бразилии теперь очень широкие торговые связи со всем миром. С экономической точки зрения мы гораздо более свободны», — сказал он.
Политик отметил, что попытки главы Белого дома Дональда Трампа использовать политический вопрос для экономического налогообложения неприемлемы.
Также да Силва добавил, что правительство Бразилии понимает, насколько ценны отношения страны с Соединенными Штатами Америки, но уступать в вопросах, затрагивающих суверенитет, не будет. Более того, угрозы США никак не повлияют на решение Бразилии по поиску альтернативных платежных инструментов с партнерами по БРИКС.
Прошедший июль, надо отметить, был богат на резкие высказывания бразильского лидера в адрес Вашингтона. Так, на саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро журналисты бурно поддержали выступление президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, который призвал лидера США Дональда Трампа не вмешиваться во внутренние дела его страны. Бразилия, подчеркнул президент стран, имеет свои законы и правила, а её народ сам решает свою судьбу.
Кроме того, на своем портале он также повторил эти тезисы. Лула да Силва отметил, что Бразилия суверена страна и внешнее вмешательство или поучения для себя не приемлет.
Позже в ответ на призывы Дональда Трампа прекратить судебные разбирательства по делу экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, президент Бразилии снова назвал выпад главы Белого дома атакой на суверенитет страны.
До этого Лула да Силва обратился к президенту США с наставническим советом. По мнению президента Бразилии, Трамп должен больше внимания уделять своим обязанностям главы государства, а не проводить время в социальных сетях. Кроме того он отметил, что лидеру такой крупной страны, как США, следует тщательно обдумывать свои слова и действия. По мнению да Силвы, Трампу стоит сосредоточиться на развитии свободной торговли, укреплении международного сотрудничества и поддержании мира.