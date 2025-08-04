В ГД напомнили об ответственности за животных без присмотра на даче

Домашние животные, которые бегают по чужим дачным участкам или громко лают, могут причинить дискомфорт соседям.
Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с aif.ru рассказал, как решить этот вопрос.
«Собаки должны находиться на территории участка и не беспокоить соседей постоянным лаем. Если животные бесконтрольно бегают по чужим огородам или нарушают тишину, владельца можно привлечь к ответственности через участкового или суд», — отметил он.
При этом Чаплин призвал избегать конфликтов с соседями, заранее обсуждая спорные моменты и пытаясь найти компромисс.
Ранее в ГД рассказали, на каком расстоянии от дачного дома можно жарить шашлыки.
Чаплин напомнил, что вокруг места для костра необходимо очистить территорию в радиусе двух метров от сухой травы и веток.