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В ГД напомнили об ответственности за животных без присмотра на даче

Глава Союза дачников отметил, что собаки не должны беспокоить соседей постоянным лаем.

Источник: Аргументы и факты

Домашние животные, которые бегают по чужим дачным участкам или громко лают, могут причинить дискомфорт соседям.

Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с aif.ru рассказал, как решить этот вопрос.

«Собаки должны находиться на территории участка и не беспокоить соседей постоянным лаем. Если животные бесконтрольно бегают по чужим огородам или нарушают тишину, владельца можно привлечь к ответственности через участкового или суд», — отметил он.

При этом Чаплин призвал избегать конфликтов с соседями, заранее обсуждая спорные моменты и пытаясь найти компромисс.

Ранее в ГД рассказали, на каком расстоянии от дачного дома можно жарить шашлыки.

Чаплин напомнил, что вокруг места для костра необходимо очистить территорию в радиусе двух метров от сухой травы и веток.