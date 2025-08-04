Скончался актер из сериалов «Паутина» и «Безмолвный свидетель» Виктор Бутов

Умер актер театра и кино Виктор Бутов. Информация об этом появилась на сайте «Кино-театр.ру».
Артист скончался 1 августа на 73-ем году жизни. Причина его смерти неизвестна.
Бутов родился 21 апреля 1953 года во Владимирской области. В 1974 году окончил ГИТИС. В 1974—1976 годах служил в Тбилисском ТЮЗе, с 1976-го работал в Московском областном ТЮЗе.
Актер начал сниматься с первой половины 1970-х годов, его дебютным фильмом стал «Если это не любовь, то что же?», экранизация «Метели» Александра Пушкина. В ленте также сыграли Спартак Мишулин и Елена Соловей.
Затем Бутов снялся в картинах «Побег из тюрьмы», «Вторжение», «Битва трех королей», сериалах «Безмолвный свидетель», «Паутина» и других.