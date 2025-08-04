Гороскоп для всех знаков зодиака на 4 августа

Астрологи рассказали, что ждет каждый из знаков зодиака в понедельник, 4 августа 2025 года.
Овны сохранят активность, любознательность и общительность, которые проснулись в них с новой силой днем ранее. Однако сегодня представители знака могут быть неуклюжими, терять концентрацию и ловкость. Также нужно следить за коллегами и подчиненными, чтобы не стать заложником их безответственности.
Тельцам рекомендуют обратить внимание на наиболее важные аспекты в делах и отношениях, что позже позволит им оптимизировать процессы и избежать лишней нагрузки. В этом также поможет прилив энергии и жизнелюбия.
Понедельник подойдет Близнецам для общения с иностранцами и людьми издалека. На коммуникацию их подтолкнет тяга к обучению и новым знаниям, которые прояснят для них некоторые ситуации. Хотя, возможно, дискуссии принесут и более ощутимую, материальную выгоду.
Ракам следует продолжить заниматься рутинными делами и постараться найти в них что-то интересное. Тогда они быстро загорятся делам и будут с радостью изучать даже мельчайшие детали, и получат желанный результат. Тем не менее им в этот день не рекомендуется обращаться за мелкими услугами.
Правильное распределение и использование времени поможет Львам обрести успех в общении, убедить окружающих в своей правоте и верно изложить свои позиции и аргументы. Возможны небольшие трудности технического характера в работе и хобби, особенно если речь идет об активном отдыхе.
Итоги прежнего жизненного пути, которые Девы могли подводить вчера, подтолкнут их к общению с близкими людьми и единомышленниками, с которыми они захотят поделиться своими умозаключениями. Однако они, как и Овны, сегодня могут быть неуклюжими, поэтому следует минимизировать физическую активность.
Хороший день для общения ожидается у Весов, правда его следует переводить в неформальное и спокойное русло, избегая эмоций и манипуляций. Серьезные планы, такие как командировки или новые проекты, сегодня лучше отложить.
Скорпионы 4 августа могут получить материальную и финансовую выгоду от общения с иностранцами и влиятельными людьми, не стоит избегать таких переговоров. Хорошее время для заключения сделок и уточнения их деталей, таких как сроки и оплата.
Понедельник придаст уверенности Стрельцам: они будут блистать умом и прекрасным чувством юмора. День подойдет для интеллектуальной деятельности и переговоров, а за практические дела и новые начинания браться не стоит.
Козерогам звезды советуют заняться самообразованием — представители знака будут тянуться к новым знаниям, особенно в сфере науки, ухода за питомцами, здоровья и учебы. Как и Весам, им рекомендуют не строить и не воплощать серьезных планов, таких как дальние поездки или генеральная уборка дома.
Обстоятельства благоприятствуют Водолеям, желающим начать или продолжить общение. Астрологи советуют поговорить с окружающими о будущем и наладить более близкий контакт с теми, с кем прежде был лишь формальный диалог. Работы по дому и физическую активность им тоже лучше отложить.
А Рыбам, напротив, советуют поддерживать деловое общения, добавив в него толику юмора и непринужденности. Но нужно быть осторожными с предложениями своих идей и инициатив: их могут не оценить по достоинству, пишет «Рамблер».