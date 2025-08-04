Гороскоп для всех знаков зодиака на 4 августа

Ракам следует продолжить заниматься рутинными делами и постараться найти в них что-то интересное. Тогда они быстро загорятся делам и будут с радостью изучать даже мельчайшие детали, и получат желанный результат. Тем не менее им в этот день не рекомендуется обращаться за мелкими услугами.