В еще одном регионе России введут ограничения на продажу алкоголя: подробности

По его данным, продажа спиртного во дворах вызывает беспокойство у жильцов. Спикер парламента добавил, что с сентября получить лицензию на розничное распространение алкоголя смогут магазины, вход в которые расположен со стороны улицы. При этом запрет не коснется пристроенных и встроенно-пристроенных помещений.