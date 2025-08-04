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В еще одном регионе России введут ограничения на продажу алкоголя: подробности

В Подмосковье намерены с 1 сентября ограничить продажу алкоголя.

Источник: Комсомольская правда

В Московской области с 1 сентября начнут действовать ограничения на продажу алкогольной продукции. Такой проект приняли в Мособлдуме. Так, в силу вступит запрет на продажу алкоголя во дворах жилых домов. С таким сообщением выступил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов в беседе с РИА Новости.

По его данным, продажа спиртного во дворах вызывает беспокойство у жильцов. Спикер парламента добавил, что с сентября получить лицензию на розничное распространение алкоголя смогут магазины, вход в которые расположен со стороны улицы. При этом запрет не коснется пристроенных и встроенно-пристроенных помещений.

«Жители жаловались, что посетители алкомаркетов, как правило, распивают спиртное прямо около входа. И всё это сопровождается шумом, мусором, пьяными конфликтами», — пояснил Игорь Брынцалов.

Запрет на продажу алкоголя в некоторых районах города ввели и в Екатеринбурге. Меры будут действовать в праздничные дни.