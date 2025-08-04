Беспредел на гидроциклах продолжается в Приморье

Инцидент произошёл в субботу, 2 августа. В зону отдыха на воде, выделенной для отдыхающих семейной базы отдыха «Сан Сити», ворвались два гидроцикла под управлением лиц, предположительно находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Лихачи совершали резкие, непредсказуемые манёвры на водных мотоциклах, угрожая безопасности гостей и сотрудников базы отдыха. (В числе купальщиков были и малолетние дети).
На замечания окружающих водители гидроциклов реагировали агрессивно, высказывали угрозы применения физического насилия.
По словам очевидцев, один из гидроциклов (синего цвета) был подозрительно похож на тот, что травмировал купальщика в бухте Рында на острове Русском 25 июля. Напоминаем, в результате июльского происшествия купальщик погиб — его успели доставить в больницу, но там он, несмотря на усилия врачей, скончался от тяжёлых черепно-мозговых травм. Водитель гидроцикла с места происшествия скрылся (позднее появилось уточнение, что он помог доставить травмированного мужчину на берег, но после этого уехал, не оставив своих контактных данных).
Сестра погибшего мужчины создала большой общественный резонанс вокруг трагического инцидента и даже записала обращение к председателю СК РФ Александру Бастрыкину. Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности на водном транспорте, повлекшем гибель человека, в результате виновник трагедии оформил явку с повинной, сдавшись силовикам 2 августа. Ему предъявлено обвинение. Проведено опознание обвиняемого, допрашиваются свидетели произошедшего, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз.
После трагедии в бухте Рында законодатели Приморского края подняли вопрос об увеличении штрафов за нарушение правил использования водного транспорта. В частности, санкции положены за управление гидроциклами без соответствующего удостоверения и за управление незарегистрированным плавсредством. Регистрацией гидроциклов и прочих маломерных судов, как и выдачей их водителям «морских прав», занимается ГИМС. Вся ответственность лежит именно на водителях, даже если гидроцикл взят в аренду. Хозяева прокатов предупреждают об этом клиентов, однако ради пары поездок на аквабайке за сезон никто аттестоваться в инспекции по маломерным судам не хочет.
Текущий штраф за управление гидроциклом без прав составляет 10 тысяч рублей, за управление незарегистрированным средством — 15 тысяч.