Беспредел на гидроциклах продолжается в Приморье

После трагедии в бухте Рында законодатели Приморского края подняли вопрос об увеличении штрафов за нарушение правил использования водного транспорта. В частности, санкции положены за управление гидроциклами без соответствующего удостоверения и за управление незарегистрированным плавсредством. Регистрацией гидроциклов и прочих маломерных судов, как и выдачей их водителям «морских прав», занимается ГИМС. Вся ответственность лежит именно на водителях, даже если гидроцикл взят в аренду. Хозяева прокатов предупреждают об этом клиентов, однако ради пары поездок на аквабайке за сезон никто аттестоваться в инспекции по маломерным судам не хочет.