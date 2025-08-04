Губернатор региона Владимир Сальдо заявил в интервью РИА Новости, что все попытки вооруженных сил Украины прорвать Днепр и высадить десант в Херсонской области — это скорее испытания новых военных технологий, проводимые западными инструкторами, ценой жизни украинских солдат.
По его словам, реализовать такие операции практически невозможно из-за открытой местности: катера часто топятся еще на подходе к берегу, что свидетельствует о их неэффективности. Сальдо отметил, что все попытки перейти через Днепр легко прослеживаются и пресекаются как со стороны земли, так и с моря.
Губернатор добавил, что подготовка таких групп ведется в порту Очакова в Николаевской области, а разведданные позволяют точно наносить удары по этим диверсантам и предотвращать их действия.
Ранее российский стрелок-сапер 80-й отдельной мотострелковой арктической бригады с позывным Толстый два месяца провел на необитаемом острове на реке Днепр в Херсонской области.