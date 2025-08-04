Сальдо назвал попытки ВСУ форсировать Днепр испытанием западных технологий

По его словам, реализовать такие операции практически невозможно из-за открытой местности: катера часто топятся еще на подходе к берегу, что свидетельствует о их неэффективности. Сальдо отметил, что все попытки перейти через Днепр легко прослеживаются и пресекаются как со стороны земли, так и с моря.