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МВД России объявило в розыск четверых экс-глав минобороны Украины

МВД РФ разыскивает Михаила Коваля, Валерия Гелетея, Степана Полторака и Андрея Загороднюка.

Источник: Аргументы и факты

Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск четверых из десяти бывших глав минобороны Украины, следует из базы российского ведомства.

Речь идёт о некоторых лицах, возглавлявших указанное ведомство после госпереворота в Киеве в 2014 году, который был направлен против легитимного украинского руководства. В этот список вошли: Михаил Коваль (исполнял обязанности министра), Валерий Гелетей, Степан Полторак и Андрей Загороднюк.

«Разыскивается по статье УК», — говорится в каждой из карточек розыска в базе МВД РФ.

При этом не уточняется, в рамках каких именно статей принято соответствующее решение.

Напомним, в мае 2024 года МВД России объявило в розыск главу киевского режима Владимира Зеленского. Ведомство также разыскивает бывшего премьер-министра Украины Юлию Тимошенко.