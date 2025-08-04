Речь идёт о некоторых лицах, возглавлявших указанное ведомство после госпереворота в Киеве в 2014 году, который был направлен против легитимного украинского руководства. В этот список вошли: Михаил Коваль (исполнял обязанности министра), Валерий Гелетей, Степан Полторак и Андрей Загороднюк.