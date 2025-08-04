МВД России объявило в розыск четверых экс-глав минобороны Украины

Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск четверых из десяти бывших глав минобороны Украины, следует из базы российского ведомства.
Речь идёт о некоторых лицах, возглавлявших указанное ведомство после госпереворота в Киеве в 2014 году, который был направлен против легитимного украинского руководства. В этот список вошли: Михаил Коваль (исполнял обязанности министра), Валерий Гелетей, Степан Полторак и Андрей Загороднюк.
«Разыскивается по статье УК», — говорится в каждой из карточек розыска в базе МВД РФ.
При этом не уточняется, в рамках каких именно статей принято соответствующее решение.
Напомним, в мае 2024 года МВД России объявило в розыск главу киевского режима Владимира Зеленского. Ведомство также разыскивает бывшего премьер-министра Украины Юлию Тимошенко.