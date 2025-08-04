ВВС США подняли истребители для перехвата самолёта над гольф-клубом Трампа

Истребители Военно-воздушных сил Соединённых Штатов подняли в воздух из-за приближения самолёта к гольф-клубу Дональда Трампа, информирует Объединённое командование аэрокосмической обороны Северной Америки.
В NORAD уточнили, что гражданское воздушное судно вошло в ограниченное для полётов воздушное пространство в Бедминстере, где находится гольф-клуб президента США.
Военные рассказали, что истребители перехватили гражданский самолёт. В ходе перехвата ВВС США выпустили сигнальные ракеты для того, чтобы привлечь внимание пилота.
Напомним, в июле гражданский самолёт вошёл в воздушное пространство над гольф-клубом Трампа в Бедминстере в американском штате Нью-Джерси. Истребители осуществили перехват, при этом американские военные заявили, что гражданский самолёт «был безопасно выведен из этой зоны».