ВВС США подняли истребители для перехвата самолёта над гольф-клубом Трампа

Напомним, в июле гражданский самолёт вошёл в воздушное пространство над гольф-клубом Трампа в Бедминстере в американском штате Нью-Джерси. Истребители осуществили перехват, при этом американские военные заявили, что гражданский самолёт «был безопасно выведен из этой зоны».