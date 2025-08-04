На Валааме объяснили появление фрески в храме, где были Путин и Лукашенко

Во время посещения Валаама президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко побывали в храме, где есть фреска, посвященная СВО. О ее появлении рассказал aif.ru начальник Смоленского скита иеромонах Давид (Легейда).
Он отметил, что фреска находится в часовне, посвященной царственным страстотерпцам.
«Эта картина написана в 2022 году, наверное, в марте месяце, как раз после начала СВО. Мы постарались изобразить иконографически то, как мы понимаем победу. И Валаамская братия создала вот такую картину, исповедующую молитву о мире», — отметил он.
По словам отца Давида, на этой фреске изображены не просто братья, а близнецы.
«Я знаю несколько случаев. когда братья оказались по разные стороны баррикад. На картине два воина. Один поддерживая, обнимает и перебинтовывает голову другому. Это рана символическая, голова — это образ мышления, которое ранено. Эти братья смотрят не друг на друга, они смотрят в одном направлении, которое они вместе выбрали, и смотрят на древнерусский стяг, флаг, на котором Спас Нерукотворный, и они находят общие ценности, что под одним Богом, с одной верой православной, с одной историей, с одной кровью, родные братья», — объяснил он.
О посвященной СВО фреске, которая находится в церкви Смоленской иконы Божией Матери на территории Смоленского скита Валаамского монастыря, стало известно из сюжета о поездке на Валаам Владимира Путина и Александра Лукашенко, который показал канал «Россия 1».