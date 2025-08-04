На Валааме объяснили появление фрески в храме, где были Путин и Лукашенко

«Я знаю несколько случаев. когда братья оказались по разные стороны баррикад. На картине два воина. Один поддерживая, обнимает и перебинтовывает голову другому. Это рана символическая, голова — это образ мышления, которое ранено. Эти братья смотрят не друг на друга, они смотрят в одном направлении, которое они вместе выбрали, и смотрят на древнерусский стяг, флаг, на котором Спас Нерукотворный, и они находят общие ценности, что под одним Богом, с одной верой православной, с одной историей, с одной кровью, родные братья», — объяснил он.